В Reform UK ответили Зеленскому на его надежду относительно флагов Украины

В британской ультраправой партии Reform UK отреагировали на слова Владимира Зеленского, который выразил надежду, что эта политическая сила разрешит вывешивать флаги Украины возле органов власти, которыми она руководит.

Свой комментарий на эту тему пресс-секретарь партии предоставил телеканалу Sky News, сообщает "Европейская правда".

В ответ на заявление Зеленского представитель партии сказал, что "партия Reform UK с гордостью поддерживает усилия Украины в войне против преступного агрессора – России". Но он дал понять, что украинские флаги не будут развеваться возле подконтрольных партии местных советов.

"Наша политика проста: на зданиях местных советов будет вывешиваться только наш национальный флаг", – сказал пресс-секретарь.

В мае в графстве Эссекс новоизбранная администрация партии Reform UK сняла украинский флаг, который развевался у здания совета в Челмсфорде.

В июне Владимир Зеленский в интервью The Guardian выразил надежду, что украинские флаги будут возвращены в знак солидарности.