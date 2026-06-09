У Німеччині затримали поляка, який напідпитку ловив рибу у ставку барокового палацу Дрездена

У Німеччині поліція затримала 35-річного поляка у зв’язку з інцидентом у Дрездені, пов’язаним з риболовлею та значним вживанням алкоголю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Близько 16-ї години у неділю один із перехожих помітив чоловіка, який ловив рибу в ставку біля однієї з дрезденських пам'яток – барокового палацу Цвінгер

Архітектурний комплекс Цвінгер є однією з найвизначніших у Європі споруд, що представляють пізнє бароко, що, ймовірно, вплинуло на рішення перехожого викликати на місце поліцію.

Служби, що прибули до ставка, зібрали свідчення очевидців, які стверджували, що незадовго до появи правоохоронців 35-річному чоловікові вдалося зловити рибу, яку він потім випустив назад у воду.

Поліцейські провели тест на алкоголь, який показав, що рівень алкоголю в крові чоловіка становив близько 2,7 проміле. Стан 35-річного чоловіка вплинув на рішення правоохоронців про його тимчасове затримання.

Поліція не надала інформації про подальший розвиток цієї справи.

У ставку біля палацу Цвінгер плавають, серед іншого, коропи, яких розводять у цій водоймі влітку.

Нагадаємо, раніше у Польщі вирішили депортувати громадянина України, який спричинив масштабне обурення тим, що забрав як здобич велетенського сома з варшавського озера Балатон. Йому заборонили в’їзд до Польщі на 5 років.

Перед цим чоловіку висунули звинувачення у вилові риби в заборонений сезон, а також транспортуванні здобичі без води, що прирівнюється до жорстокого поводження.