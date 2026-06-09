В Германии задержали поляка, который в нетрезвом состоянии ловил рыбу в пруду дворца Дрездена

В Германии полиция задержала 35-летнего поляка в связи с инцидентом в Дрездене, связанным с рыбалкой и значительным употреблением алкоголя.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Около 16 часов в воскресенье один из прохожих заметил мужчину, который ловил рыбу в пруду возле одной из дрезденских достопримечательностей – барочного дворца Цвингер

Архитектурный комплекс Цвингер является одним из самых выдающихся в Европе сооружений, представляющих позднее барокко, что, вероятно, повлияло на решение прохожего вызвать на место полицию.

Службы, прибывшие к пруду, собрали показания очевидцев, которые утверждали, что незадолго до появления правоохранителей 35-летнему мужчине удалось поймать рыбу, которую он затем выпустил обратно в воду.

Полицейские провели тест на алкоголь, который показал, что уровень алкоголя в крови мужчины составлял около 2,7 промилле. Состояние 35-летнего мужчины повлияло на решение правоохранителей о его временном задержании.

Полиция не предоставила информации о дальнейшем развитии этого дела.

В пруду возле дворца Цвингер плавают, среди прочего, карпы, которых разводят в этом водоеме летом.

Напомним, ранее в Польше решили депортировать гражданина Украины, который вызвал массовое возмущение тем, что выловил гигантского сома из варшавского озера Балатон. Ему запретили въезд в Польшу на 5 лет.

Перед этим мужчине предъявили обвинения в вылове рыбы в запретный сезон, а также в транспортировке добычи без воды, что приравнивается к жестокому обращению.