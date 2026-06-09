Спікер Сейму Польщі про скандал з "Героями УПА": хтось має виявитися мудрішим

Спікер польського Сейму Влодзімеж Чажастий закликав не допустити ескалації конфлікту між Польщею та Україною щодо присвоєння українському підрозділу найменування "Героїв УПА".

Його цитує PAP, передає "Європейська правда".

У вівторок спікера Сейму запитали про можливе позбавлення українського президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла після того, як він ухвалив рішення про присвоєння одній з українських військових частин імен "Героїв УПА".

На думку Чажастого, сторонам потрібно не допустити масштабування конфлікту, а хтось у цій ситуації має виявитися "мудрішим".

"Хтось у цій справі – не ображаючи нікого – має виявитися мудрішим. Якщо річ у тому, що зараз рішення залишається за польською стороною, то я б радив дійсно 10 разів подумати, перш ніж приймати рішення у справах, що стосуються України, тому що ці рішення можуть спричинити наступні рішення з її боку; наприклад, всі здадуть ордени, потім те саме відбудеться з боку Польщі, а тим часом триває війна", – сказав польський посадовець.

При цьому голова Сейму вважає рішення Зеленського про найменування підрозділу неправильним. У цьому контексті він згадав, що мав зустріч з керівником офісу президента України Кирилом Будановим, який днями відвідував Варшаву для врегулювання конфлікту між країнами.

"Я мав зустріч з цього питання з керівником офісу президента Зеленського, а в п’ятницю розмовляв зі спікером українського парламенту, просячи їх дуже ретельно все обміркувати та просто бути мудрішими в цьому питанні", – сказав Чажастий.

Посадовець також звернувся до президентів Польщі та України із закликом "до здорового глузду", нагадавши, що у червні Гданськ приймає чергову конференцію з питань відбудови України.

Ексглава МЗС Польщі Яцек Чапутович допустив, що через останнє загострення в українсько-польських відносинах президент Володимир Зеленський може не приїхати на конференцію з відновлення України, що пройде у Гданську наприкінці червня.

Напередодні у Польщі відбулося засідання капітулу ордена Білого Орла, однією з тем якого була пропозиція президента Кароля Навроцького позбавити нагороди його українського колегу Володимира Зеленського.

Детальніше читайте у статті Герої УПА, що розпалили Польщу: чому Зеленський пішов на рішення, яке загострило конфлікт