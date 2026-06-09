Спикер Сейма Польши о скандале с "Героями УПА": кто-то должен проявить мудрость

Спикер польского Сейма Влодзимеж Чажастый призвал не допустить эскалации конфликта между Польшей и Украиной в связи с присвоением украинскому подразделению названия "Герои УПА".

Его цитирует PAP, передает "Европейская правда".

Во вторник спикера Сейма спросили о возможном лишении украинского президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла после того, как он принял решение о присвоении одной из украинских воинских частей имени "Героев УПА".

По мнению Чажастого, сторонам нужно не допустить эскалации конфликта, а кто-то в этой ситуации должен оказаться "мудрее".

"Кто-то в этом деле – не обижая никого – должен оказаться мудрее. Если дело в том, что сейчас решение остается за польской стороной, то я бы советовал действительно 10 раз подумать, прежде чем принимать решения по делам, касающимся Украины, потому что эти решения могут повлечь за собой ответные решения с ее стороны; например, все сдадут ордена, затем то же самое произойдет со стороны Польши, а тем временем продолжается война", – сказал польский чиновник.

При этом председатель Сейма считает решение Зеленского о наименовании подразделения неправильным. В этом контексте он упомянул, что имел встречу с главой офиса президента Украины Кириллом Будановым, который на днях посетил Варшаву для урегулирования конфликта между странами.

"Я встречался по этому вопросу с главой офиса президента Зеленского, а в пятницу разговаривал со спикером украинского парламента, прося их очень тщательно все обдумать и просто быть мудрее в этом вопросе", – сказал Чажастый.

Чиновник также обратился к президентам Польши и Украины с призывом "к здравому смыслу", напомнив, что в июне Гданьск принимает очередную конференцию по вопросам восстановления Украины.

Экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович допустил, что из-за последнего обострения в украинско-польских отношениях президент Владимир Зеленский может не приехать на конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет в Гданьске в конце июня.

Накануне в Польше состоялось заседание капитула ордена Белого Орла, одной из тем которого было предложение президента Кароля Навроцкого лишить награды его украинского коллегу Владимира Зеленского.

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