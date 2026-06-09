У Придністров’ї хочуть розширити покарання за назву "Трансністрія" щодо регіону
Лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський повернувся до ідеї про запровадження покарання за використання назви "Трансністрія" на позначення регіону.
Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".
Красносельський виступив з ідеєю штрафів за вживання назви "Трансністрія" щодо Придністров’я у публічних виступах, друкованих матеріалах чи ЗМІ.
За це пропонують карати на суми від 210 до 420 придністровських рублів (верхня межа – приблизно 26 доларів) або арештом на термін до 15 діб; посадовців – на суми до 840 придністровських рублів (до 52 доларів), юридичних осіб – від 2100 до 10500 придністровських рублів (130-652 долари).
Як зазначають, діючі "закони" регіону передбачають покарання лише за вживання цієї назви російською мовою – що запровадили у 2024 році: термін "Трансністрія" прирівняли до "прояву нацизму".
Кишинів тоді висловив жаль, що Тирасполь вдається до провокаційних заяв, які не відображають історичних реалій та не сприяють переговорному процесу.
Термін "Трансністрія" ("Задністров'я") увійшов у вжиток ще до Першої світової війни і стосувався територій на лівому березі Дністра, переважно населених молдованами.
Під час Другої світової війни Трансністрією називали створене окупаційною владою губернаторство, куди звозили і знищували євреїв та ромів із Румунії та Бессарабії.
У сучасному вжитку румунською мовою "Трансністрія" є буквально синонімом російської/української назви "Придністров’я" без негативного змісту.
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