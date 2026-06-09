В Приднестровье хотят расширить наказание за название "Транснистрия" в отношении региона

Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский вернулся к идее о введении наказания за использование названия "Транснистрия" для обозначения региона.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Красносельский выступил с идеей штрафов за употребление названия "Транснистрия" по Приднестровью в публичных выступлениях, печатных материалах или СМИ.

За это предлагают наказывать на суммы от 210 до 420 приднестровских рублей (верхний предел – примерно 26 долларов) или арестом на срок до 15 суток; должностных лиц – на суммы до 840 приднестровских рублей (до 52 долларов), юридических лиц – от 2100 до 10500 приднестровских рублей (130-652 доллара).

Как отмечают, действующие "законы" региона предусматривают наказание только за употребление этого названия на русском языке – что ввели в 2024 году: термин „Транснистрия" приравняли к "проявлению нацизма" .

Кишинев тогда выразил сожаление, что Тирасполь прибегает к провокационным заявлениям, которые не отражают исторических реалий и не способствуют переговорному процессу.

Термин "Транснистрия" ("Заднестровье") вошел в употребление еще до Первой мировой войны и касался территорий на левом берегу Днестра, преимущественно населенных молдаванами.

Во время Второй мировой войны Транснистрией называли созданное оккупационными властями губернаторство, куда свозили и уничтожали евреев и ромов из Румынии и Бессарабии.

В современном употреблении в румынском языке "Транснистрия" является буквально синонимом названия "Приднестровье" без негативного смысла.

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