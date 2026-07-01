В элитном отеле Кишинева произошла вспышка сальмонеллеза, среди пострадавших есть сотрудники МИД

Уже у 12 человек, заболевших после проживания или участия в мероприятиях в кишиневском отеле Radisson Blu Leogrand, подтвердили сальмонеллез; за медицинской помощью обращались и несколько сотрудников МИД Молдовы.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В Молдове 26 человек госпитализировали с подозрением на сальмонеллез после участия в мероприятиях в отеле Radisson Blu Leogrand. На данный момент диагноз подтвердился у 12 человек. Среди пострадавших – люди, которые останавливались в отеле, и гости проводившихся там мероприятий.

В МИД Молдовы подтвердили, что несколько их сотрудников участвовали в мероприятиях в Radisson Blu Leogrand и также были вынуждены обратиться за помощью. Пресс-секретарь ведомства в первом комментарии отметила, что министр иностранных дел Михай Попшой там не присутствовал.

Однако впоследствии посольство Израиля, которое организовывало прием с фуршетом в отеле, опубликовало фотографии с мероприятия; на снимках был Попшой.

На последующие вопросы Newsmaker в МИД исправились и подтвердили, что министр присутствовал, но ничего не ел и чувствует себя хорошо.

В связи со вспышкой создана межведомственная группа; эксперты устанавливают возможный источник заражения и контактных лиц заболевших.

В 2024 году сальмонеллез стал причиной недомогания более 100 человек на морском курорте в Польше.

Во Франции в декабре 2023 года более 700 сотрудников Airbus Atlantic заболели после корпоративного ужина перед рождественскими праздниками.