В Бельгии на фоне жары потребление воды подскочило до пятилетнего максимума

На фоне жаркой погоды на прошлой неделе потребление воды в бельгийской Фландрии подскочило до рекордного дневного показателя за последние пять лет.

Об этом сообщает The Brussels Times, пишет "Европейская правда".

Объемы потребления водопроводной воды во Фландрии 26 июня на фоне жары установили 5-летний дневной рекорд.

Согласно данным о поставках, в тот день было использовано 1 351 622 м³ водопроводной воды.

Значительно выше среднего уровня потребление было и накануне.

В то же время во Фламандском агентстве по вопросам окружающей среды отметили, что никаких проблем с поставками нет и ограничений на потребление не вводилось.

"Высокие температуры, безусловно, влияют на потребление воды. Но большие объемы потребления сами по себе означают, что существует угроза дефицита… Причин для беспокойства нет", – прокомментировала пресс-секретарь ведомства.

В то же время она призвала людей ответственно относиться к использованию воды.

"Каждый литр воды, который мы не растратили, способствует устойчивости наших водных запасов", – отметила она.

Как известно, от волны жары в конце июня сначала пострадали страны Западной Европы, после чего она в последние дни месяца сместилась в Центрально-Восточную Европу.

Во Франции и Испании с воздействием жары связывают около 1000 дополнительных смертей.

Французские "Зелёные" хотят инициировать отставку правительства, критикуя его действия во время рекордной жары на прошлой неделе.

В Еврокомиссии заявили о "драматическом предупреждении" в связи с июньской волной жары.