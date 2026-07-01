Членство України в ЄС підтримують 79% українців, у НАТО – 63%

Понад три чверті українців підтримують вступ нашої країни до ЄС, водночас членство у НАТО є дещо менш популярним.

Про це свідчать результати червневого опитування Rating Group для Центру аналітичних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI), передає "Європейська правда".

Згідно з результатами, 50% українців однозначно підтримують вступ України до ЄС, ще 29% обрали варіант відповіді "скоріше підтримую". Однозначно не підтримують членство в Євросоюзі 10% респондентів.

Найбільш однозначною підтримка вступу України в ЄС є на заході і в центрі України – 55 і 53% відповідно обрали варіант "однозначно підтримую". На півдні і сході такий варіант відповіді обрали 44 та 43% відповідно.

Крім того, підтримка вступу України до ЄС є найвищою у віковій групі 51+ – 55% обрали варіант "однозначно підтримую".

Втім досить незначна частка українців задоволена темпами євроінтеграції. Про однозначну задоволеність заявляють лише 5% респондентів, ще 25% – скоріше задоволені. Однозначно не задоволені темпами інтеграції 25% опитаних, скоріше не задоволені – 38%.

Щодо вступу до НАТО, то якби референдум з цього питання відбувся найближчим часом, за це проголосували б 63% респондентів. Це на 7 процентних пунктів менше, ніж у липні минулого року.

Проти вступу до НАТО проголосували б 12% респондентів.

Нагадаємо, 59,7% поляків висловилися проти вступу України до Європейського Союзу, найбільше противників цього серед виборців опозиційних партій.

Крім того, 75% європейців вважають, що ЄС є острівцем стабільності у неспокійному світі; цей показник зріс на 8 процентних пунктів порівняно з осінню 2025 року.