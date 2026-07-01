Членство Украины в ЕС поддерживают 79% украинцев, в НАТО – 63%

Более трех четвертей украинцев поддерживают вступление нашей страны в ЕС, при этом членство в НАТО пользуется несколько меньшей популярностью.

Об этом свидетельствуют результаты июньского опроса Rating Group для Центра аналитических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI), передает "Европейская правда".

Согласно результатам, 50% украинцев однозначно поддерживают вступление Украины в ЕС, еще 29% выбрали вариант ответа "скорее поддерживаю". Однозначно не поддерживают членство в Евросоюзе 10% респондентов.

Наиболее однозначная поддержка вступления Украины в ЕС наблюдается на западе и в центре Украины – 55 и 53% соответственно выбрали вариант "однозначно поддерживаю". На юге и востоке такой вариант ответа выбрали 44 и 43% соответственно.

Кроме того, поддержка вступления Украины в ЕС наиболее высока в возрастной группе 51+ – 55% выбрали вариант "однозначно поддерживаю".

Впрочем, довольно незначительная доля украинцев удовлетворена темпами евроинтеграции. Об однозначной удовлетворённости заявляют лишь 5% респондентов, ещё 25% – скорее удовлетворены. Однозначно не удовлетворены темпами интеграции 25% опрошенных, скорее не удовлетворены – 38%.

Что касается вступления в НАТО, то если бы референдум по этому вопросу состоялся в ближайшее время, за это проголосовали бы 63% респондентов. Это на 7 процентных пунктов меньше, чем в июле прошлого года.

Против вступления в НАТО проголосовали бы 12% респондентов.

Напомним, 59,7% поляков высказались против вступления Украины в Европейский Союз, больше всего противников этого среди избирателей оппозиционных партий.

Кроме того, 75% европейцев считают, что ЕС является островком стабильности в неспокойном мире; этот показатель вырос на 8 процентных пунктов по сравнению с осенью 2025 года.