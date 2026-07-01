Для 75% європейців ЄС – острівець стабільності у неспокійному світі

75% європейців вважають, що ЄС є острівцем стабільності у неспокійному світі; цей показник зріс на 8 процентних пунктів порівняно з осінню 2025 року.

Про це свідчать результати опитування "Євробарометр", опубліковані пресслужбою Європарламенту, передає "Європейська правда".

Європейці сприймають ЄС як безпечний притулок в умовах геополітичної невизначеності. 75% європейців вважають, що ЄС є острівцем стабільності у неспокійному світі – це на 8 процентних пунктів більше, ніж у жовтні-листопаді 2025 року, і є другим за величиною показником, зафіксованим за останнє десятиліття.

Останні глобальні події посилили скептичний погляд європейців на майбутнє світу: 58% ставляться до нього песимістично (проти 38% оптимістів). Песимізм щодо майбутнього світу зріс на 6 процентних пунктів порівняно з осінню 2025 року. Загальний настрій громадян коливається між невизначеністю (44%) та надією (43%) – це дві емоції, які європейці найчастіше обирають для опису свого поточного душевного стану.

На тлі мінливого світу, де змінюються союзи, членство в ЄС вважають корисним 74% європейців – це рекордний показник, який був досягнутий лише у 2025 році. Внесок ЄС у захист миру та зміцнення безпеки вважається головною і дедалі важливішою перевагою членства (40%, +3 процентні пункти з весни 2025 року). На другому місці – покращення співпраці між державами-членами, що супроводжує членство (34%).

"У часи глобальної невизначеності європейці дедалі частіше сприймають Європейський Союз як оплот стабільності. У неспокійному світі ця довіра є найбільшим надбанням Європи. Вона супроводжується чіткими очікуваннями, що ми будемо рішуче діяти, аби забезпечити безпеку, процвітання та можливості для наших громадян", – зазначила голова Європейського парламенту Роберта Метсола.

На тлі численних викликів громадяни ЄС хочуть, щоб Європейський Союз активізував свої дії: 68% європейців вважають, що роль Євросоюзу у захисті громадян від глобальних криз та ризиків для безпеки має стати більш значущою.

Опитування "Євробарометр" весни 2026 року, проведене на замовлення Європейського парламенту, було здійснено дослідницьким агентством Verian у період з 9 квітня по 4 травня 2026 року у всіх 27 державах-членах ЄС.

Інше опитування показало, що більшість європейців підтримують збільшення видатків на національну оборону та закупівлю зброї європейського виробництва в рамках посилення оборонної готовності.

Нагадаємо, 59,7% поляків висловилися проти вступу України до Європейського Союзу, найбільше противників цього серед виборців опозиційних партій.