Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Дублин в среду сообщил, что Украина предложила Ирландии заключить Drone Deal.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский заявил на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином после встречи с ним.

По словам Зеленского, "сегодня мы начали переговоры с Ирландией в сфере дронов и новых технологий".

"Мы предлагаем Drone Deal и соответствующие технологии. Это дает возможность наладить прямое и эффективное сотрудничество между нашими предприятиями и компаниями. Мы твердо верим, что Ирландия положительно рассмотрит такие возможности будущего сотрудничества. Это безопасность неба, это безопасность моря", – сказал Зеленский.

Напомним, 29 июня Зеленский обсуждал Dron Deal с министром обороны Дании.

Также Зеленский обсуждал соглашение по дронам с Латвией.