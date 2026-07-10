Аэропорт во Флориде переименовали в честь Трампа

Международный аэропорт Палм-Бич в штате Флорида официально переименовали в честь американского президента Дональда Трампа; аэропорт стал очередным в ряду учреждений, зданий, правительственных программ, военных кораблей и денежных единиц, получивших имя Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNBC.

Аэропорт, ранее известный как Международный аэропорт Палм-Бич, теперь называется Международный аэропорт президента Дональда Дж. Трампа. Это первый случай в истории США, когда аэропорт назван в честь действующего президента.

Соответствующий указ в марте подписал губернатор-республиканец Флориды Рон ДеСантис.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что "обновление вывесок, брендинга и материалов для общественности будет происходить поэтапно".

В рамках перехода идентификатор местоположения изменится с PBI на DJT. Изменение кода Международной ассоциации воздушного транспорта запланировано на 18 августа. Крупнейшие авиакомпании США, включая United Airlines и Delta Air Lines, начали размещать новый код аэропорта DJT на своих страницах бронирования, хотя пользователи, ищущие рейсы, по-прежнему могут использовать старый код для поиска.

В аэропорту сообщили, что смена названия обошлась в 5,5 миллиона долларов.

Сам Трамп приветствовал это решение, заявив, что аэропорт станет "одним из величайших и самых зрелищных в мире".

С начала его второго срока в Белом доме имя Трампа было включено в название планируемого класса военных кораблей ВМС, визовую программу для состоятельных иностранцев, правительственный веб-сайт рецептурных лекарств и федеральные сберегательные счета для детей.

Имя президента также было присвоено зданию Института мира США, однако суды отклонили попытку присвоить его Центру имени Джона Ф. Кеннеди.

Писали, что Трампу могут запретить переименовывать какие-либо федеральные здания, земельные участки или другие объекты в свою честь.

Трамп ранее заверил, что не планирует называть своим именем новый бальный зал Белого дома, для строительства которого снесли восточное крыло комплекса.