Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем

Во вторник, 14 июля, пара польских истребителей перехватила над Балтийским морем российский разведывательный самолет Ил-20.

Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

Во вторник после 12 часов над Балтийским морем, примерно в 30 км от Устки, польская пара дежурных самолетов перехватила российский разведывательный самолет Ил-20.

"Пара наших истребителей, находившаяся на дежурстве, перехватила российский разведывательный самолет, который пытался вторгнуться в польское воздушное пространство. Пусть это событие поможет осознать всем тем, кто пытается исказить реальность, что Россия представляет собой непосредственную угрозу", – заявил Косиняк-Камыш на пресс-конференции.

Напомним, 2 июля британские истребители F-35, взлетевшие с авианосца HMS Prince of Wales в Норвежском море, перехватили и сопроводили российские самолеты.

В пятницу, 12 июня, истребители ВВС Швеции дважды поднимались в воздух для перехвата российских самолетов вблизи шведского воздушного пространства над Балтийским морем.