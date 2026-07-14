Премьер Чехии требует отставки лидера коалиционной партии после ДТП

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш призвал почетного президента коалиционной партии "Автомобилисты" Филипа Турека подать в отставку с поста уполномоченного по вопросам Green Deal после ДТП, в которое попал политик.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает iDNES.

Во вторник появились новые кадры дорожно-транспортного происшествия с участием Филипа Турека. Из них видно, что правительственный уполномоченный по вопросам Green Deal ("Зеленого курса") на скорости выехал вправо из полосы для движения прямо и налево и врезался в медицинский автомобиль, который в результате перевернулся.

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что если ситуация действительно развивалась именно так, Турек должен взять на себя ответственность и уйти в отставку с поста уполномоченного.

Автомобиль Турека зафиксировали камеры видеонаблюдения в центре Праги в понедельник, буквально за несколько мгновений до аварии. На кадрах видно, как его Mercedes G-класса обгоняет ряды автомобилей по крайней левой полосе и резко поворачивает направо. Вскоре после этого на перекрестке он сталкивается с автомобилем скорой помощи, у которого были включены мигалки и звуковой сигнал. На видео видно, что остальные автомобили на улице пропускали машину с мигалками. После удара спецтранспорт перевернулся на крышу.

Záběry z městské kamery zachycují okamžik před nehodou, jak se Turek vřítil do křižovatky z odbočovacího pruhu v momentu, kdy všichni stáli a dávali přednost projíždějícímu autu s majáky. pic.twitter.com/0lOZv3AjHT – Barbora Mercury 🇨🇿✌️🇪🇺 (@MercuryBarbora) July 14, 2026

"Полиция должна быстро расследовать этот инцидент. Я разговаривал с господином Мацинкой и сказал ему: если ситуация действительно произошла так, как это видно на видео, господин Турек должен взять на себя ответственность и уйти в отставку с должности уполномоченного. Мы были в шаге от гораздо большей трагедии", – заявил Бабиш.

По поводу кадров с камер также высказал своё мнение вице-спикер Палаты депутатов от движения ANO Бабиша Патрик Нахер. "Такая манера вождения неоправданна и, к сожалению, несет в себе много признаков чиновничьей надменности на дорогах… Я не буду советовать Филипу Туреку, что делать, но ожидаю, что он поступит как мужчина", – заявил он.

Аналогичное мнение по поводу ситуации высказала и правительственный уполномоченный по правам человека Татьяна Мала (ANO). "В целом для меня высокомерное и безответственное вождение неприемлемо, и я ожидаю, что Филипп Турек прокомментирует это. Не осмелюсь оценивать степень его вины в ДТП, но обгон автомобилей по другой полосе и сам стиль его вождения меня глубоко возмущают", – заявила она для iDNES.

К отставке с поста правительственного уполномоченного, а также к уходу из политики Турека призывает и оппозиция, которая критиковала его действия во время дебатов в Палате депутатов.

Напомним, ранее польского сенатора лишили водительских прав за превышение скорости на 58 км/ч.

Также в Польше задержали словацкого водителя, который 59 раз не оплатил проезд по платной дороге.