Мадьяр прокомментировал отставку Сийярто: прежняя власть полностью разваливается

Глава правительства Венгрии Петер Мадьяр прокомментировал отставку из парламента Петера Сийярто, многолетнего министра иностранных дел в правительствах Виктора Орбана и его близкого соратника.

Об этом Мадьяр написал в среду на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Венгерский премьер отметил, что "полный распад бывшей правящей партии "Фидес" продолжается все более быстрыми темпами".

"Петер Сийярто, бывший министр иностранных дел, который и раньше представлял иностранные интересы, сегодня официально объявил, что уходит из политики и станет руководителем китайской компании, для которой ранее он добился огромных венгерских государственных субсидий. Отличие от прежней ситуации будет заключаться в том, что отныне за ту же "работу" Петера Сийярто будет платить не венгерский народ, а его фактический работодатель", – написал Мадьяр.

Он добавил, что "ведущие политики "Фидес" один за другим покидают тонущий корабль", а сама партия "Фидес" теперь официально вступила на путь распада.

"Между тем Виктор Орбан, который руководил своим политическим сообществом, словно айсбергом, пишет в соцсетях о конституционном кризисе, но при этом вместе с семьей и олигархами сбежал в Соединенные Штаты, чтобы посмотреть матч", – добавил Мадьяр.

В среду Сийярто объявил, что складывает депутатский мандат, поскольку получил, по его словам, предложение стать руководителем по внешним связям и развитию новых направлений бизнеса китайского автопроизводителя BYD.

В понедельник, 13 июля, лидер парламентской фракции "Фидес" Гергей Гуяш объявил о отставке с должности в знак протеста против конституционных изменений.

Конституционные изменения предусматривают досрочное прекращение полномочий президента Тамаша Шуйока, которого Петер Мадьяр называет "марионеткой Орбана".