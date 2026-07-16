Глава МИД Турции вчера вечером прибыл в Киев и застал баллистическую атаку
Новости — Четверг, 16 июля 2026, 11:15 —
В Киеве с 15 июля находится министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, он застал ночную атаку баллистическими ракетами.
Как сообщает "Европейская правда", об этом во время совместной пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Сибига рассказал, что Фидан прибыл в украинскую столицу накануне вечером, 15 июля.
"Эта ночь была громкой – я уверен, министр тоже все это слышал… Даже пребывание в Киеве высокого гостя не остановило этих террористов", – отметил глава МИД Украины.
Визит Хакана Фидана в Украину был анонсирован публично заранее, что в условиях полномасштабной войны не является стандартной практикой.
Напомним, 14 июля Верховная Рада приняла закон о ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.
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