Глава МИД Турции вчера вечером прибыл в Киев и застал баллистическую атаку

В Киеве с 15 июля находится министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, он застал ночную атаку баллистическими ракетами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время совместной пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Сибига рассказал, что Фидан прибыл в украинскую столицу накануне вечером, 15 июля.

"Эта ночь была громкой – я уверен, министр тоже все это слышал… Даже пребывание в Киеве высокого гостя не остановило этих террористов", – отметил глава МИД Украины.

Визит Хакана Фидана в Украину был анонсирован публично заранее, что в условиях полномасштабной войны не является стандартной практикой.

Напомним, 14 июля Верховная Рада приняла закон о ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.