Суд ЄС підтримав іспанський закон про амністію сепаратистів Каталонії

Суд ЄС постановив, що суперечливий іспанський закон про амністії каталонських сепаратистів не порушує ключових положень законодавства ЄС.

Про це йдеться у рішенні Суду, текст якого є у розпорядженні "Європейської правди".

У своєму рішенні Суд Європейського Союзу постановив, що закон про амністію не суперечить законодавству ЄС, оскільки ухвалення та застосування такого закону належать до компетенції держав-членів.

Щодо процесуальних норм, встановлених таким законом про амністію у сфері, яка належить до компетенції держав-членів, Суд зазначає, що його перевірка обмежується проблемами системного характеру, здатними підірвати належне функціонування національної судової системи.

На думку Суду, процесуальні норми іспанського закону про амністію не можуть призвести до таких проблем.

Цей закон також не порушує принципу ефективності директиви про боротьбу з тероризмом, оскільки, відповідно до своїх власних цілей, закон про амністію лише передбачає відсутність кримінального переслідування за терористичні злочини, вчинені виключно в конкретному контексті руху за незалежність Каталонії.

У 2023 році прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес висунув пропозицію про амністію в обмін на підтримку в парламенті двох каталонських сепаратистських партій.

Наступного року Вищий суд Каталонії вперше застосував закон про амністію каталонських сепаратистів до політика та поліцейського, засуджених за дії, пов'язані з незаконним проголошенням незалежності іспанської автономії.

Зазначимо, що закон про амністію прямо не стосується колишнього лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона, який живе у самовільному вигнанні в Бельгії.

В Іспанії йому додатково інкримінують розтрату коштів, яка не покривається амністією, і спроби Пучдемона довести, що ці дії теж підлягають амністії, досі були невдалими.