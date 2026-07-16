Низький рівень води ускладнив судноплавство на ключових річках Німеччини

Надзвичайно низький рівень води негативно впливає на судноплавство на кількох основних річках Німеччини, зокрема на Рейні, Ельбі та Дунаї.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації DW.

Наразі судна внутрішнього плавання можуть перевозити менше вантажу, ніж за умов вищого рівня води, розповів німецькому пресовому агентству Фабіан Шпісс, заступник виконавчого директора Німецької асоціації внутрішнього судноплавства.

Шпісс зазначив, що вантажні перевезення тривають попри такі умови, а Федеральне управління водних шляхів та судноплавства не вводило жодних офіційних обмежень.

"Судноплавство триває доти, доки це можна робити безпечно", – сказав Шпісс.

Управління водних шляхів підтвердило низький рівень води на численних вимірювальних станціях уздовж Рейну. Федеральний інститут гідрології повідомив, що в останні дні на Дунаї було зафіксовано найнижчий рівень води за всю історію спостережень.

У середу рівень води на Ельбі на Дрезденській вимірювальній станції становив 59 сантиметрів, що майже на 90 сантиметрів нижче середнього рівня.

Зменшена глибина води означає, що судна можуть перевозити менше вантажу, що збільшує транспортні витрати у ланцюгах постачання.

Крім того, коли судна перевозять менші вантажі, для перевезення того самого обсягу товарів потрібно більше суден.

Нагадаємо, європейські країни зафіксували понад 10 тисяч надмірних смертей під час рекордної спеки, яка охопила західну частину континенту наприкінці червня.

Також повідомлялось, що інтенсивна спекотна хвиля в Бельгії спричинила значно більшу кількість смертей, ніж зазвичай у червні.

У Німеччині під час хвилі спеки наприкінці червня зафіксували значне зростання смертності.