Низкий уровень воды затруднил судоходство на ключевых реках Германии

Чрезвычайно низкий уровень воды негативно сказывается на судоходстве на нескольких основных реках Германии, в частности на Рейне, Эльбе и Дунае.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации DW.

В настоящее время суда внутреннего плавания могут перевозить меньше груза, чем при более высоком уровне воды, сообщил немецкому пресс-агентству Фабиан Шписс, заместитель исполнительного директора Немецкой ассоциации внутреннего судоходства.

Шписс отметил, что грузовые перевозки продолжаются, несмотря на такие условия, а Федеральное управление водных путей и судоходства не вводило никаких официальных ограничений.

"Судоходство продолжается до тех пор, пока это можно делать безопасно", – сказал Шписс.

Управление водных путей подтвердило низкий уровень воды на многочисленных измерительных станциях вдоль Рейна. Федеральный институт гидрологии сообщил, что в последние дни на Дунае был зафиксирован самый низкий уровень воды за всю историю наблюдений.

В среду уровень воды на Эльбе на Дрезденской измерительной станции составлял 59 сантиметров, что почти на 90 сантиметров ниже среднего уровня.

Уменьшенная глубина воды означает, что суда могут перевозить меньше груза, что увеличивает транспортные расходы в цепочках поставок.

Кроме того, когда суда перевозят меньшие грузы, для перевозки того же объема товаров требуется больше судов.

Напомним, европейские страны зафиксировали более 10 тысяч сверхнормативных смертей во время рекордной жары, охватившей западную часть континента в конце июня.

Также сообщалось, что интенсивная волна жары в Бельгии привела к значительно большему количеству смертей, чем обычно в июне.

В Германии во время волны жары в конце июня зафиксировали значительный рост смертности.