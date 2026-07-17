У Туреччині прокоментували ситуацію з російськими ЗРК С-400

Міністерство оборони Туреччини заявило, що робота щодо російського зенітно-ракетного комплексу С-400, який стоїть на заваді поверненню країни до програми винищувачів F-35, тривають.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Turkish Minute.

Водночас турецьке оборонне відомство утрималося від підтвердження повідомлень про те, що Анкара прагне продати або передати цю систему, щоб розчистити шлях для повернення до американської програми винищувачів F-35.

"Триває багатовекторна робота щодо систем регіональної протиповітряної та протиракетної оборони великого радіуса дії С-400. Про конкретні результати буде повідомлено громадськості, коли вони з’являться", – зазначили у Міноборони Туреччини.

Ці коментарі пролунали після низки повідомлень у ЗМІ про те, що Анкара готується продати систему С-400 третій країні, ймовірно в регіоні Перської затоки, в рамках зусиль щодо врегулювання суперечки, яка призвела до санкцій з боку США та виключення Туреччини з програми F-35.

Жоден офіційний представник Туреччини, Росії, Катару чи ОАЕ не підтвердив факт продажу.

10 липня Кремль заявив, що Росія підтримує контакти з Туреччиною щодо долі систем С-400.

Конгрес США ухвалив закон, що забороняє будь-який продаж винищувачів F-35 Туреччині доти, доки Анкара володітиме системами С-400, заявивши, що російська система становить загрозу безпеці американських бойових літаків. ⁠

Напередодні саміту НАТО в Анкарі президент США Дональд Трамп висловив припущення, що він може скасувати санкції, введені проти Туреччини, щоб полегшити продаж літаків.

Детальніше читайте у статті: Подарунок для Ердогана. Чи може Трамп "забути" про російські С-400 і зняти санкції з Туреччини.