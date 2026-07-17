В Турции прокомментировали ситуацию с российскими ЗРК С-400

Министерство обороны Турции заявило, что работа по вопросу российского зенитно-ракетного комплекса С-400, который препятствует возвращению страны в программу истребителей F-35, продолжается.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Turkish Minute.

В то же время турецкое оборонное ведомство воздержалось от подтверждения сообщений о том, что Анкара стремится продать или передать эту систему, чтобы расчистить путь для возвращения в американскую программу истребителей F-35.

"Продолжается многовекторная работа в отношении систем региональной противовоздушной и противоракетной обороны большого радиуса действия С-400. О конкретных результатах будет сообщено общественности, когда они появятся", – отметили в Минобороны Турции.

Эти комментарии прозвучали после ряда сообщений в СМИ о том, что Анкара готовится продать систему С-400 третьей стране, вероятно в регионе Персидского залива, в рамках усилий по урегулированию спора, который привел к санкциям со стороны США и исключению Турции из программы F-35.

Ни один официальный представитель Турции, России, Катара или ОАЭ не подтвердил факт продажи.

10 июля Кремль заявил, что Россия поддерживает контакты с Турцией по поводу судьбы систем С-400.

Конгресс США принял закон, запрещающий любую продажу истребителей F-35 Турции до тех пор, пока Анкара будет владеть системами С-400, заявив, что российская система представляет угрозу безопасности американских боевых самолетов. ⁠

Накануне саммита НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп высказал предположение, что он может отменить санкции, введенные против Турции, чтобы облегчить продажу самолетов.

Подробнее читайте в статье: Подарок для Эрдогана. Сможет ли Трамп "забыть" о российских С-400 и снять санкции с Турции.