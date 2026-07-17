Опозиція Литви хоче піти до Конституційного суду через ймовірні порушення нового уряду

Представники опозиційних сил у Литві мають намір підготувати документ для звернення до Конституційного суду щодо законності уряду прем’єр-міністра Міндаугаса Сінкявічюса.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив лідер партії "Союз Вітчизни – Християнські демократи Литви" Лаурінас Кащюнас, якого цитує LRT.

Як зазначив Кащюнас, опозиція вважає, що програма уряду Сінкявічюса була представлена з порушенням передбачених Конституцією процедур – ще до затвердження складу кабінету міністрів.

За словами лідера консерваторів, роз’яснення Конституційного суду необхідне для відповіді на питання, що виникли.

"Звернення до КС буде корисним для нашої політичної системи, щоб суд оцінив процес формування уряду та надав відповіді на питання. У цьому мають бути зацікавлені й голова уряду, й правляча більшість, бо якщо почнуть ухвалювати закони та постанови, а потім хтось їх оскаржить, і якщо колись КС визнає їх неконституційними, це не піде на користь політичній системі Литви", – зазначив лідер литовських консерваторів.

Проєкт програми нового уряду було зареєстровано в Сеймі 3 липня, тоді як президент Гітанас Науседа підписав указ про затвердження складу XXI уряду лише 6 липня.

Сам Сінкявічюс стверджує, що урядова програма була представлена на засіданні Сейму вже після підписання президентського указу.

Голова Соціал-демократичної партії Литви висловив припущення, що опозиція маніпулює поняттями.

Нагадаємо, на початку червня Соціал-демократична партія Литви заявила про рішення припинити співпрацю з ультраправою "Зорею Німану" та почати перемовини із Союзом демократів "В ім’я Литви", що призвело до відставки уряду Інги Ругінене.

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