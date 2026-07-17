Оппозиция Литвы хочет пойти в Конституционный суд из-за возможных нарушений нового правительства

Представители оппозиционных сил в Литве намерены подготовить документ для обращения в Конституционный суд по поводу законности правительства премьер-министра Миндаугаса Синкявичюса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил лидер партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" Лауринас Кащунас, которого цитирует LRT.

Как отметил Кащунас, оппозиция считает, что программа правительства Синкявичюса была представлена с нарушением предусмотренных Конституцией процедур – ещё до утверждения состава кабинета министров.

По словам лидера консерваторов, разъяснение Конституционного суда необходимо для ответа на возникшие вопросы.

"Обращение в КС будет полезно для нашей политической системы, чтобы суд оценил процесс формирования правительства и дал ответы на вопросы. В этом должны быть заинтересованы и глава правительства, и правящее большинство, потому что если начнут принимать законы и постановления, а потом кто-то их обжалует, и если когда-нибудь КС признает их неконституционными, это не пойдет на пользу политической системе Литвы", – отметил лидер литовских консерваторов.

Проект программы нового правительства был зарегистрирован в Сейме 3 июля, тогда как президент Гитанас Науседа подписал указ об утверждении состава XXI правительства лишь 6 июля.

Сам Синкявичюс утверждает, что правительственная программа была представлена на заседании Сейма уже после подписания президентского указа.

Председатель Социал-демократической партии Литвы высказал предположение, что оппозиция манипулирует понятиями.

Напомним, в начале июня Социал-демократическая партия Литвы заявила о решении прекратить сотрудничество с ультраправой "Звездой Ниману" и начать переговоры с Союзом демократов "Во имя Литвы", что привело к отставке правительства Инги Ругинене.

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