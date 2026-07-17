ЗМІ: в уряді Греції пояснили, чому блокують новий пакет санкцій проти Росії

В уряді Греції заявили, що не погоджуються на схвалення нового пакета санкцій проти Росії, оскільки заборона на постачання російського газу до третіх країн може призвести до втрати частки ринку на користь конкурентів, які не входять до ЄС.

Про це у коментарі агентству Reuters сказали двоє грецьких урядовців, повідомляє "Європейська правда".

Один зі співрозмовників агентства зазначив, що, на думку грецької сторони, будь-який новий санкційний пакет має бути ретельно збалансований, щоб максимально посилити тиск на Москву, водночас мінімізуючи "непередбачувані наслідки для європейських підприємств, споживачів та конкурентоспроможності".

"Європа не повинна в результаті своєї власної санкційної політики втратити цілі сектори економічної діяльності або частку ринку на користь гравців, що не входять до ЄС. Санкції повинні підривати економічний потенціал Росії, а не створювати стратегічні вигоди для інших за рахунок Європи", – зазначив посадовець.

Як повідомляла "Європейська правда", Комітет постійних представників ЄС (Coreper) у середу, 15 липня, не зміг прийняти рішення щодо ухвалення нового, 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, але, поки дискусії тривають, вирішив заморозити цінову стелю на російську нафту до 23 липня.

Повідомляли, що група країн, серед яких Греція та Австрія, висловила заперечення проти цього пакету з різних причин.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у понеділок говорив, що країни ЄС не можуть дійти згоди щодо посилення обмежень на російський скраплений природний газ.

Раніше 21-й пакет санкцій погрожувала заблокувати Болгарія, вимагаючи вилучення зі списків патріарха Кирила, пізніше до неї приєдналася Італія. Але наразі, з вилученням зі списків Кирила, ці претензії зняті.