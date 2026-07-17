СМИ: в правительстве Греции объяснили, почему блокируют новый пакет санкций против России

В правительстве Греции заявили, что не согласны с одобрением нового пакета санкций против России, поскольку запрет на поставки российского газа в третьи страны может привести к потере доли рынка в пользу конкурентов, не входящих в ЕС.

Об этом в комментарии агентству Reuters сообщили два греческих чиновника, передает "Европейская правда".

Один из собеседников агентства отметил, что, по мнению греческой стороны, любой новый пакет санкций должен быть тщательно сбалансирован, чтобы максимально усилить давление на Москву, одновременно минимизируя "непредсказуемые последствия для европейских предприятий, потребителей и конкурентоспособности".

"Европа не должна в результате своей собственной санкционной политики потерять целые сектора экономической деятельности или долю рынка в пользу игроков, не входящих в ЕС. Санкции должны подрывать экономический потенциал России, а не создавать стратегические преимущества для других за счет Европы", – отметил чиновник.

Как сообщала "Европейская правда", Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) в среду, 15 июля, не смог принять решение об утверждении нового, 21-го пакета санкций Евросоюза против России, но, пока дискуссии продолжаются, решил заморозить ценовой потолок на российскую нефть до 23 июля.

Сообщалось, что группа стран, в числе которых Греция и Австрия, высказала возражения против этого пакета по разным причинам.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в понедельник заявил, что страны ЕС не могут прийти к соглашению относительно ужесточения ограничений на российский сжиженный природный газ.

Ранее 21-й пакет санкций угрожала заблокировать Болгария, требуя исключения из списков патриарха Кирилла, позже к ней присоединилась Италия. Но в настоящее время, после исключения из списков Кирилла, эти претензии сняты.