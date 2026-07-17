СМИ: молдаванин с помощью дрона шпионил в Германии за производителем Leopard и Caesar

Немецкая полиция задержала 37-летнего гражданина Молдовы по подозрению в запуске дрона над территорией оборонной компании KNDS.

Об этом источник в органах безопасности сообщил агентству Reuters, пишет "Европейская правда".

Ранее в пятницу стало известно, что задержанный мужчина снимал с помощью дрона объекты оборонного назначения в интересах иностранной организации или запрещенной группы.

Прокуратура Мюнхена сообщила, что получила ордер на арест этого мужчины и что полиция задержала его 15 июля после получения информации от общественности. Его имя не называется.

Источник в органах безопасности идентифицировал упомянутую оборонную компанию как KNDS – франко-немецкий оборонный концерн, который производит, в частности, танки Leopard 2 и гаубицы Caesar.

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