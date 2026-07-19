В Германии удалось локализовать пожар на территории бывшего полигона

В Германии пожарные локализовали лесной пожар в национальном парке Мюриц на северо-востоке страны, создав водные барьеры, чтобы предотвратить его распространение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Эти барьеры пропитывают водой почву и деревья на не затронутых огнем участках леса, создавая буферную зону, препятствующую дальнейшему распространению пожара. Полив продолжался в течение всего вечера субботы.

Пожар охватил около 388 гектаров, и с ним боролись около 370 пожарных, сообщил представитель Мекленбургского озерного края.

Пожарный вертолёт, оказывавший поддержку в ликвидации пожара, завершил свою миссию.

По словам представителя, пожар распространился из-за отсутствия дождей в последнее время, а западные ветры ещё больше раздували пламя.

Власти сообщили, что дым продолжает рассеиваться, что свидетельствует о снижении интенсивности пожара, но при этом призвали туристов держаться подальше от этого района.

Тушение пожара затрудняется тем, что часть пострадавшей территории является бывшим военным полигоном, на котором могут находиться неразорвавшиеся боеприпасы. Поэтому активные работы по тушению пожара были ограничены восточной частью территории, а для оказания помощи были задействованы полицейские водометы и специализированный пожарный отряд из соседней федеральной земли Нижней Саксонии.

В мае в немецком городе Пфорцхайм на западе страны эвакуировали около 30 тысяч человек из-за обнаруженной бомбы времён Второй мировой войны.

Сообщалось также, что в лесу в польском селе Броды, расположенном в Малопольском воеводстве, обнаружили два артиллерийских снаряда времён Второй мировой войны.