Лесной пожар охватил 12 тысяч гектаров в центральной Испании

Испания столкнулась с очередным сильным лесным пожаром: в воскресенье местные власти сообщили, что пожар к северу от Мадрида охватил более 12 тысяч гектаров и вынудил сотни людей эвакуироваться.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Пожар, вспыхнувший в четверг в провинции Гвадалахара, на территории которой расположен природный парк Сьерра-Норте, пока не привел к человеческим жертвам, но был охарактеризован как "сложный".

Огонь вспыхнул в покрытом лесами горном регионе, где обитают виды, находящиеся под угрозой исчезновения, в частности орлы, волки и бабочки.

Это произошло вскоре после пожара, который вспыхнул в среду недалеко от Сарагосы на северо-востоке страны, уничтожил почти 16 тысяч гектаров и, согласно последним данным, предоставленным в субботу вечером региональным правительством Арагона, "далек от того, чтобы быть взятым под контроль".

Напомним, во Франции из-за пожара в Фонтенбло, вспыхнувшего 12 июля, были эвакуированы около 1000 местных жителей и туристов.

Лесной пожар серьезно нарушил расписание движения поездов, отправляющихся в южном направлении или прибывающих в Париж.