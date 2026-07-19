Почти все 13 погибших в лесном пожаре в Испании оказались иностранцами

В Испании завершили идентификацию 13 погибших в пожаре в районе Лос-Гальярдоса в Андалусии; почти все они оказались иностранными гражданами.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

В Испании на этой неделе завершилась идентификация последних погибших в масштабном лесном пожаре в Андалусии. Среди них – восемь женщин и пять мужчин, почти все они – иностранные граждане, которые проживали или отдыхали в городке Бедар.

Всего среди погибших – восемь граждан Великобритании, гражданка Франции, двое пенсионеров-граждан Бельгии, американка и ее муж-испанец.

Все они попали в огненную ловушку на узкой дороге, пытаясь выехать из охваченного пожаром района.

19 июля новый масштабный пожар начался в районе Мадрида, охватив более 12 тысяч гектаров.

В Германии удалось локализовать пожар на территории бывшего военного полигона.