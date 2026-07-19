Пожежа в іспанській Сарагосі спустошила 15 тисяч гектарів

Пожежа в іспанській провінції Сарагоса, що триває з середи, спустошила понад 15 тисяч гектарів території.

Про це повідомляє EFE, пише "Європейська правда".

Станом на неділю пожежа в муніципалітеті Орес у провінції Сарагоса спустошила понад 15 тисяч гектарів.

На цей час поширення вогню вдалось сповільнити. Упродовж дня пожежні команди зосередились на тому, щоб посилити контроль за її периметром, протяжність якого сягає 80 кілометрів, та запобігти повторному розгоранню.

За ситуацією у п’яти населених пунктах, де оголосили евакуацію, наглядає Цивільна гвардія.

Пожежа в Оресі залишається однією з двох небезпечних пожеж на території Іспанії – на додачу до пожежі північніше Мадрида. Вона, за останніми даними, спустошила вже 13 тисяч гектарів, з району пожежі евакуювали близько 800 людей.

Раніше стало відомо, що майже всі 13 загиблих у лісовій пожежі в Лос-Гальярдосі виявились іноземцями.