У Норвегії не бачать злого умислу за пожежею, що знищила понад сотню будинків
Новини — Неділя, 19 липня 2026, 18:40 —
Норвезькі правоохоронці поки схиляються до версії, що масштабна пожежа у місті Драммен, яка знищила понад сотню будинків, була нещасним випадком.
Про це повідомляє VG, пише "Європейська правда".
Слідство стосовно масштабної пожежі у Драммені схиляється до того, що займання сталося через нещасний випадок, а не внаслідок умисних дій. Підозрюваних у зв’язку з подією немає.
Слідчі приблизно встановили зону, з якої почала поширюватись пожежа, та огородили її для детальнішого обстеження. Також працюють над отриманням фото й відео, які допомогли б встановити детальну картину початку пожежі.
Станом на 14 годину пожежа ще не вважалась взятою під контроль – зокрема ділянці в лісі, можливі повторні розгоряння. Дощ і похолодання очікувано допоможуть остаточно приборкати пожежу.
У поліції наголосили, що заходити за периметр безпеки категорично заборонено, тому що це досі небезпечно.
Пожежу у Драммені, що спалахнула 17 липня, називають найгіршою в сучасній історії країни.
В Іспанії триває боротьба з двома масштабними лісовими пожежами.