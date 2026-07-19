У Норвегії не бачать злого умислу за пожежею, що знищила понад сотню будинків

Норвезькі правоохоронці поки схиляються до версії, що масштабна пожежа у місті Драммен, яка знищила понад сотню будинків, була нещасним випадком.

Про це повідомляє VG, пише "Європейська правда".

Слідство стосовно масштабної пожежі у Драммені схиляється до того, що займання сталося через нещасний випадок, а не внаслідок умисних дій. Підозрюваних у зв’язку з подією немає.

Nedre Romerike, пожежно-рятувальна служба

Слідчі приблизно встановили зону, з якої почала поширюватись пожежа, та огородили її для детальнішого обстеження. Також працюють над отриманням фото й відео, які допомогли б встановити детальну картину початку пожежі.

Tore Kristiansen / VG

Станом на 14 годину пожежа ще не вважалась взятою під контроль – зокрема ділянці в лісі, можливі повторні розгоряння. Дощ і похолодання очікувано допоможуть остаточно приборкати пожежу.

У поліції наголосили, що заходити за периметр безпеки категорично заборонено, тому що це досі небезпечно.

Пожежу у Драммені, що спалахнула 17 липня, називають найгіршою в сучасній історії країни.

В Іспанії триває боротьба з двома масштабними лісовими пожежами.