В Норвегии не видят злого умысла в пожаре, уничтожившем более сотни домов

Норвежские правоохранительные органы пока склоняются к версии, что масштабный пожар в городе Драммен, уничтоживший более сотни домов, был несчастным случаем.

Об этом сообщает VG, пишет "Европейская правда".

Следствие по поводу масштабного пожара в Драммене склоняется к тому, что возгорание произошло в результате несчастного случая, а не вследствие умышленных действий. Подозреваемых в связи с происшествием нет.

Nedre Romerike, пожарно-спасательная служба

Следователи примерно определили зону, из которой начал распространяться пожар, и оградили её для более детального обследования. Также ведётся работа по сбору фото и видео, которые помогли бы установить подробную картину начала пожара.

Tore Kristiansen / VG

По состоянию на 14 часов пожар еще не считался взятым под контроль – в частности, на участке в лесу возможны повторные возгорания. Дождь и похолодание, как ожидается, помогут окончательно потушить пожар.

В полиции подчеркнули, что заходить за периметр безопасности категорически запрещено, так как это по-прежнему опасно.

Пожар в Драммене, который вспыхнул 17 июля, называют худшим в современной истории страны.

В Испании продолжается борьба с двумя масштабными лесными пожарами.