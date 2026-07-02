На півдні Франції після хвилі спеки борються з низкою лісових пожеж

На півдні Франції після тижня екстремальних температур гасять кілька лісових пожеж, з них дві – під Марселем.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Північніше Марселя спалахнули одразу дві лісові пожежі. Одна з них, в муніципалітеті Роньяк, спустошила 50 гектарів лісу і призвела до евакуацій кількох будівель та пошкодження шістьох авто. Через пожежу призупинили рух на одній з локальних залізничних гілок від Марселя до Мірамаса, перебої можуть тривати ще половину дня.

🔴 [#Opérations]



Les #Pompiers13 interviennent sur 2 départs de 🔥 simultanés @VilleDeRognac @Mairie_Lancon



Les opérations visent à protéger les habitations et les sites industriels sensibles.



Les #Pompiers13 appellent la population à respecter les consignes des autorités. pic.twitter.com/ZHEFm5THBS – Pompiers13 (@Pompiers_13) July 1, 2026

Сусідня пожежа у Лансон-Прованс спустошила близько 200 гектарів лісу і ще не зупинена, боротьба з вогнем тривала всю ніч.

У муніципалітеті Фрежюс під Каннами через пожежу евакуювали з кемпінгів 2200 людей. До боротьби з вогнем залучені понад 300 пожежників, наземна техніка, кілька протипожежних літаків Canadair та спецгелікоптерів.

У департаменті Фіністер, що розташований в іншому регіоні – Бретані на північному заході – пожежа спустошила 30 гектарів. Через її складність там були залучені понад 500 пожежників.

🔥​ Plomodiern – Incendie au Ménez Hom – Le feu est éteint !



🔥​ 30 hectares brûlés ;

🧑‍🚒​ + de 500 sapeurs-pompiers mobilisés sur la durée de l’incendie ;

🚒​ 🚁 d’importants moyens engagés pour circonscrire le sinistre.



🙏 Le préfet salue l’engagement de tous les acteurs… pic.twitter.com/xPE46k8wke – Préfet du Finistère (@Prefet29) July 1, 2026

В четвер у Марселі збереться виїзна кризова зустріч уряду під головуванням прем’єра – в очікуванні нової хвилі спеки на території Франції.

Лікарні терміново перелаштовують роботу, готуючись до нового напливу людей через спеку.





