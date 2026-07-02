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На півдні Франції після хвилі спеки борються з низкою лісових пожеж

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Новини — Четвер, 2 липня 2026, 09:38 — Марія Ємець

На півдні Франції після тижня екстремальних температур гасять кілька лісових пожеж, з них дві – під Марселем.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда". 

Північніше Марселя спалахнули одразу дві лісові пожежі. Одна з них, в муніципалітеті Роньяк, спустошила 50 гектарів лісу і призвела до евакуацій кількох будівель та пошкодження шістьох авто. Через пожежу призупинили рух на одній з локальних залізничних гілок від Марселя до Мірамаса, перебої можуть тривати ще половину дня.  

Сусідня пожежа у Лансон-Прованс спустошила близько 200 гектарів лісу і ще не зупинена, боротьба з вогнем тривала всю ніч. 

У муніципалітеті Фрежюс під Каннами через пожежу евакуювали з кемпінгів 2200 людей. До боротьби з вогнем залучені понад 300 пожежників, наземна техніка, кілька протипожежних літаків Canadair та спецгелікоптерів.

У департаменті Фіністер, що розташований в іншому регіоні – Бретані на північному заході – пожежа спустошила 30 гектарів. Через її складність там були залучені понад 500 пожежників.

В четвер у Марселі збереться виїзна кризова зустріч уряду під головуванням прем’єра – в очікуванні нової хвилі спеки на території Франції. 

Лікарні терміново перелаштовують роботу, готуючись до нового напливу людей через спеку.  



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Франція стихійні лиха
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