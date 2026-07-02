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На юге Франции после волны жары борются с рядом лесных пожаров

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Новости — Четверг, 2 июля 2026, 09:38 — Мария Емец

На юге Франции после недели экстремальных температур тушат несколько лесных пожаров, два из них – под Марселем.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

К северу от Марселя вспыхнули сразу два лесных пожара. Один из них, в муниципалитете Роньяк, охватил 50 гектаров леса и привел к эвакуации из нескольких зданий и повреждению шести автомобилей.Из-за пожара приостановили движение на одной из местных железнодорожных ветвей от Марселя до Мирамаса, перебои могут продолжаться еще полдня.  

Соседний пожар в Лансон-Прованс охватил около 200 гектаров леса и пока не локализован, борьба с огнем продолжалась всю ночь.

В муниципалитете Фрежюс под Каннами из-за пожара из кемпингов эвакуировали 2200 человек. К тушению пожара привлечены более 300 пожарных, наземная техника, несколько противопожарных самолетов Canadair и специальных вертолетов.

В департаменте Финистер, расположенном в другом регионе – Бретани на северо-западе – пожар уничтожил 30 гектаров. Из-за сложности тушения туда были привлечены более 500 пожарных.

В четверг в Марселе состоится выездная кризисная встреча правительства под председательством премьера – в ожидании новой волны жары на территории Франции.

Больницы срочно перестраивают работу, готовясь к новому наплыву людей из-за жары.

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Франция стихийные бедствия
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