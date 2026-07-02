На юге Франции после волны жары борются с рядом лесных пожаров

На юге Франции после недели экстремальных температур тушат несколько лесных пожаров, два из них – под Марселем.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

К северу от Марселя вспыхнули сразу два лесных пожара. Один из них, в муниципалитете Роньяк, охватил 50 гектаров леса и привел к эвакуации из нескольких зданий и повреждению шести автомобилей.Из-за пожара приостановили движение на одной из местных железнодорожных ветвей от Марселя до Мирамаса, перебои могут продолжаться еще полдня.

🔴 [#Opérations]



Les #Pompiers13 interviennent sur 2 départs de 🔥 simultanés @VilleDeRognac @Mairie_Lancon



Les opérations visent à protéger les habitations et les sites industriels sensibles.



Les #Pompiers13 appellent la population à respecter les consignes des autorités. pic.twitter.com/ZHEFm5THBS – Pompiers13 (@Pompiers_13) July 1, 2026

Соседний пожар в Лансон-Прованс охватил около 200 гектаров леса и пока не локализован, борьба с огнем продолжалась всю ночь.

В муниципалитете Фрежюс под Каннами из-за пожара из кемпингов эвакуировали 2200 человек. К тушению пожара привлечены более 300 пожарных, наземная техника, несколько противопожарных самолетов Canadair и специальных вертолетов.

В департаменте Финистер, расположенном в другом регионе – Бретани на северо-западе – пожар уничтожил 30 гектаров. Из-за сложности тушения туда были привлечены более 500 пожарных.

🔥​ Plomodiern – Incendie au Ménez Hom – Le feu est éteint !



🔥​ 30 hectares brûlés ;

🧑‍🚒​ + de 500 sapeurs-pompiers mobilisés sur la durée de l’incendie ;

🚒​ 🚁 d’importants moyens engagés pour circonscrire le sinistre.



🙏 Le préfet salue l’engagement de tous les acteurs… pic.twitter.com/xPE46k8wke – Préfet du Finistère (@Prefet29) July 1, 2026

В четверг в Марселе состоится выездная кризисная встреча правительства под председательством премьера – в ожидании новой волны жары на территории Франции.

Больницы срочно перестраивают работу, готовясь к новому наплыву людей из-за жары.