На юге Франции после волны жары борются с рядом лесных пожаров
Новости — Четверг, 2 июля 2026, 09:38 —
На юге Франции после недели экстремальных температур тушат несколько лесных пожаров, два из них – под Марселем.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
К северу от Марселя вспыхнули сразу два лесных пожара. Один из них, в муниципалитете Роньяк, охватил 50 гектаров леса и привел к эвакуации из нескольких зданий и повреждению шести автомобилей.Из-за пожара приостановили движение на одной из местных железнодорожных ветвей от Марселя до Мирамаса, перебои могут продолжаться еще полдня.
🔴 [#Opérations]
Les #Pompiers13 interviennent sur 2 départs de 🔥 simultanés @VilleDeRognac @Mairie_Lancon
Les opérations visent à protéger les habitations et les sites industriels sensibles.
Les #Pompiers13 appellent la population à respecter les consignes des autorités. pic.twitter.com/ZHEFm5THBS– Pompiers13 (@Pompiers_13) July 1, 2026
Соседний пожар в Лансон-Прованс охватил около 200 гектаров леса и пока не локализован, борьба с огнем продолжалась всю ночь.
В муниципалитете Фрежюс под Каннами из-за пожара из кемпингов эвакуировали 2200 человек. К тушению пожара привлечены более 300 пожарных, наземная техника, несколько противопожарных самолетов Canadair и специальных вертолетов.
В департаменте Финистер, расположенном в другом регионе – Бретани на северо-западе – пожар уничтожил 30 гектаров. Из-за сложности тушения туда были привлечены более 500 пожарных.
🔥 Plomodiern – Incendie au Ménez Hom – Le feu est éteint !– Préfet du Finistère (@Prefet29) July 1, 2026
🔥 30 hectares brûlés ;
🧑🚒 + de 500 sapeurs-pompiers mobilisés sur la durée de l’incendie ;
🚒 🚁 d’importants moyens engagés pour circonscrire le sinistre.
🙏 Le préfet salue l’engagement de tous les acteurs… pic.twitter.com/xPE46k8wke
В четверг в Марселе состоится выездная кризисная встреча правительства под председательством премьера – в ожидании новой волны жары на территории Франции.
Больницы срочно перестраивают работу, готовясь к новому наплыву людей из-за жары.