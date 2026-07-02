Правящая партия Греции призывает к протестам после нападений с зажигательными бомбами

Правящая партия Греции "Новая демократия" в четверг призвала своих сторонников выйти на улицы с протестом после того, как 72-летняя мать одной из ее кандидаток в депутаты скончалась от тяжелых ожогов, полученных в результате нападения с использованием зажигательных бомб.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Во вторник перед рассветом нападавшие бросили горящие газовые баллоны в три дома местных деятелей правящей партии в северном городе Салоники, что привело к взрывам.

Вагия Нестора, мать кандидатки от партии "Новая демократия" Афродиты Несторы, скончалась от отказа органов после того, как получила ожоги 80% тела, говорится в заявлении больницы. Кандидатка также получила ожоги, ещё трое человек были ранены.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за эти нападения; это первый случай за более чем десятилетие, когда человек погиб в результате нападения, направленного против греческих политиков. Греция имеет многолетнюю историю политического насилия, включая взрывы и поджоги, но убийства стали редким явлением после заключения лидеров левых боевых группировок 20 лет назад.

"Вчера мы стали свидетелями чрезвычайно скоординированного убийственного нападения на трех представителей партии "Новая демократия" в Салониках", – заявил пресс-секретарь правительства Павлос Маринакис.

"Этот террористический акт был трусливым поступком крайних сторонников насилия, действующих под прикрытием так называемой идеологии, направленным против трёх человек лишь потому, что те не разделяют их идеологию", – добавил он.

"Послание, которое мы посылаем, ясно: терроризм не победит! Никто не будет бояться", – заявил политик.

Партия "Новая демократия" и её молодёжное крыло ONNED призвали к митингу в память о жертве и в знак протеста против таких нападений в четверг вечером возле больницы, где скончалась женщина.

"Мы вас не боимся", – говорится в заявлении, в котором подчеркивается, что ее члены стоят "единым фронтом против терроризма".

Расследование этих инцидентов взяло на себя антитеррористическое подразделение полиции.

Пресс-секретарь полиции Константина Димоглиду сообщила греческим СМИ, что, судя по доказательствам, нападения, вероятно, были скоординированными, и полиция изучает видеозаписи, чтобы подтвердить, что все три нападения совершила одна и та же группа преступников.

Недавно суд в Великобритании приговорил к семи годам лишения свободы гражданина Украины Романа Лавриновича за поджоги автомобиля и домов, связанные с британским премьером Киром Стармером в мае прошлого года.

11 мая произошёл поджог многоквартирного дома, где когда-то проживал глава британского правительства, а 12 мая произошёл ещё один пожар у входа в дом, где Стармер проживал до вступления в должность премьера.