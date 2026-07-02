Туск отказался от иммунитета из-за иска о клевете, поданного против него

Премьер-министр Польши Дональд Туск добровольно отказался от иммунитета в связи с обвинением в клевете, выдвинутым против него "Институтом суверенной Польши" бывшего министра юстиции Збигнева Зёбро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно изданию Wirtualna Polska.

Конфликт разгорелся в начале апреля, когда Дональд Туск во время заседания правительства обнародовал данные Агентства внутренней безопасности. По данным спецслужбы, на стыке октября и ноября 2025 года, незадолго до голосования по закону о рынке криптовалют, руководитель криптобиржи Zondacrypto Пшемыслав Краль перечислил средства двум фондам.

Как заявил тогда премьер, 450 тысяч злотых поступили в фонд "Института суверенной Польши", председателем которого является экс-министр юстиции и бывший главный прокурор Збигнев Зёбро. Кроме того, ещё около 300 тысяч злотых получил фонд "Хорошее правительство", который возглавляет депутат от ультраправой "Конфедерации" Пшемыслав Виплер.

В ответ на эти обвинения представители института Зёбро заявили о ложной клевете и подали против главы правительства иск в суд, одновременно требуя снятия с него иммунитета.

Пресс-секретарь правительства Адам Шлапка в комментарии изданию подтвердил, что Туск не собирается прятаться за процессуальным статусом.

"Если они хотят обратиться в суд, пусть обращаются, но они проиграют. Премьер-министр отказался от иммунитета в этом деле, он готов к конфронтации. Факты очевидны: их финансировали субъекты, связанные с Zondacrypto, и они были чрезвычайно активны, чтобы заблокировать законодательные нормы, касающиеся рынка криптовалют", – сказал Шлапка.

Теперь процедура требует, чтобы регламентный комитет Сейма формально утвердил заявление премьера об отказе от иммунитета. После этого дело начнет рассматривать суд.

Напомним, нынешняя правящая коалиция Польши во главе с Туском ведет активные расследования в отношении деятельности предыдущего правительства "Права и справедливости" и, в частности, бывшего министра Збигнева Зёбро.

Напомним, при правлении Виктора Орбана Зёбро нашел убежище в Венгрии, однако после смены власти в этой стране он бежал в США.