Reuters: Европа устранила большинство пробелов США в НАТО

НАТО намеревается объявить на саммите в Анкаре на следующей неделе, что европейские союзники устранили почти все пробелы, оставленные Соединёнными Штатами в оборонных планах Альянса.

Об этом сообщил источник в НАТО агентству Reuters в среду, пишет "Европейская правда".

Главный пробел, который в НАТО все еще пытаются устранить, касается стратегических бомбардировщиков. США заявили, что предоставят только один самолет вместо двух, сообщил источник на условиях анонимности.

В мае США сообщили своим союзникам, что решили сократить объем военных ресурсов, которые они выделяют для трансатлантического альянса на случай кризиса. Это вызвало острые вопросы на фоне подготовки лидеров к саммиту НАТО в Анкаре, который состоится 7–8 июля.

В середине июня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что другие союзники увеличивают свои вклады и восполнят многие пробелы, но не привел никаких подробностей.

"За считанные недели европейские союзники в значительной степени восполнили пробелы, возникшие в результате сокращения американского участия в Модели сил НАТО (NATO Force Model)", – заявил высокопоставленный военный представитель НАТО в ответ на запрос о комментарии.

США публично не разглашали детали своих сокращений, но, по данным, предоставленным Reuters военным источником, они варьируются от самолетов-заправщиков до истребителей, беспилотников и кораблей.

По словам источника, количество американских истребителей F-15 и F-15E, доступных для НАТО, сократится на треть, до 99 единиц. А количество беспилотников MQ-4 и MQ-9 Reaper сократится вдвое, до 12 единиц.

Количество самолетов-заправщиков KC-135 и KC-46 сократится с 79 до 63, тогда как вместо двух стратегических бомбардировщиков и авианосцев будет выделено лишь по одному.

Количество самолетов морского патрулирования сократится с 26 до 15, количество эсминцев – с 17 до 9. Единственная подводная лодка, несущая крылатые ракеты, также будет исключена из обязательств.

Ранее издание Spiegel сообщало, что США намерены существенно сократить количество вооружения и военнослужащих для нужд стран-членов Североатлантического альянса.

Впоследствии эти сообщения подтвердили представители Пентагона.