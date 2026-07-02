Президент Фінляндії поговорив із Зеленським напередодні саміту НАТО

Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив, що перед самітом НАТО мав плідну телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це Стубб розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Фінляндія засуджує нічні атаки Росії на цивільні об’єкти в Україні.

"Україна домінує на полі бою, але потребує нашої всебічної підтримки для зміцнення своєї протиповітряної оборони. Ми підтримуємо заклик України до припинення вогню та встановлення справедливого й тривалого миру", – зауважив Стубб.

Він додав, що з нетерпінням чекає на подальше обговорення цих питань із союзниками та партнерами наступного тижня в Анкарі.

Нагадаємо, посол України при НАТО Альона Гетьманчук заявила в розмові з "ЄП", що деякі очікування Києва від саміту в Анкарі вже справдилися, зокрема, те, що Україна увійшла до пріоритетів події.

Також Гетьманчук підтвердила, що на саміті Альянсу в Анкарі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО – на рівні міністрів.

Читайте докладне інтерв’ю "ЄП" з Альоною Гетьманчук напередодні саміту НАТО в Анкарі.