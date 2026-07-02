Президент Финляндии поговорил с Зеленским накануне саммита НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что перед саммитом НАТО провел плодотворный телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом Стубб рассказал в социальной сети X, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Финляндия осуждает ночные атаки России на гражданские объекты в Украине.

"Украина доминирует на поле боя, но нуждается в нашей всесторонней поддержке для укрепления своей противовоздушной обороны. Мы поддерживаем призыв Украины к прекращению огня и установлению справедливого и прочного мира", – отметил Стубб.

Он добавил, что с нетерпением ждет дальнейшего обсуждения этих вопросов с союзниками и партнерами на следующей неделе в Анкаре.

Напомним, посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук заявила в беседе с "ЕП", что некоторые ожидания Киева от саммита в Анкаре уже оправдались, в частности, то, что Украина вошла в число приоритетов мероприятия.

Также Гетьманчук подтвердила, что на саммите Альянса в Анкаре состоится заседание Совета Украина-НАТО – на уровне министров.

Читайте подробное интервью "ЕП" с Аленой Гетьманчук накануне саммита НАТО в Анкаре.