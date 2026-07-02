В Естонії досі не знають, коли надійдуть очікувані поставки зброї зі США

В Естонії досі немає ясності щодо того, коли очікувати на поставки зброї зі США, що застопорилися через війну з Іраном.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації ERR.

Раніше стало відомо, що через війну з Іраном затримуються поставки, зокрема, ракет до систем HIMARS і протитанкових комплексів Javelin, призначених для Сил оборони Естонії.

Хоча техніка поки що не надійшла до країни, міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив, що домовленості про поставки залишаються в силі.

"Сьогодні (у четвер. – Ред.) я також зустрівся із заступником міністра оборони США Циммерманом. Ми ще раз обговорили ситуацію: щодо більшості питань досягнуто ясності. Залишилися лише деякі елементи, на які безпосередньо впливає діяльність Ірану, але основні домовленості досягнуто", – сказав Певкур.

Він додав, що, незважаючи на досягнуту політичну угоду, терміни поставок залишаються відкритими, оскільки реалізація залежить від логістики.

Заступник керівника місії в посольстві США в Таллінні Метью Волл також не назвав жодних дат, однак підкреслив, що в оборонному співробітництві є багато змінних елементів.

"Ми працюємо над поглибленням співпраці в оборонній сфері, і, зрештою, Естонія чудовий партнер, і я думаю, що естонці сказали б те саме про нас", – сказав Волл.

У квітні прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що США повідомили його країні про можливі проблеми з постачанням зброї на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Згодом стало відомо, що передусім зачепить ракети до систем HIMARS.