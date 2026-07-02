В Эстонии до сих пор не знают, когда поступят ожидаемые поставки оружия из США

В Эстонии до сих пор нет ясности относительно того, когда следует ожидать поставок оружия из США, которые застряли из-за войны с Ираном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации ERR.

Ранее стало известно, что из-за войны с Ираном задерживаются поставки, в частности, ракет для систем HIMARS и противотанковых комплексов Javelin, предназначенных для Сил обороны Эстонии.

Хотя техника пока не поступила в страну, министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил, что договоренности о поставках остаются в силе.

"Сегодня (в четверг. – Ред.) я также встретился с заместителем министра обороны США Циммерманом. Мы еще раз обсудили ситуацию: по большинству вопросов достигнута ясность. Остались лишь некоторые элементы, на которые непосредственно влияет деятельность Ирана, но основные договоренности достигнуты", – сказал Певкур.

Он добавил, что, несмотря на достигнутое политическое соглашение, сроки поставок остаются открытыми, поскольку их реализация зависит от логистики.

Заместитель главы миссии в посольстве США в Таллинне Мэтью Уолл также не назвал никаких дат, однако подчеркнул, что в оборонном сотрудничестве есть много переменных элементов.

"Мы работаем над углублением сотрудничества в оборонной сфере, и, в конечном счете, Эстония – прекрасный партнер, и я думаю, что эстонцы сказали бы то же самое о нас", – сказал Волл.

В апреле премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что США сообщили его стране о возможных проблемах с поставками оружия на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Впоследствии стало известно, что в первую очередь это коснется ракет для систем HIMARS.