У неділю ввечері в Единбурзі спалахнула пожежа на Артуровому Сідлі – одному з найвідоміших природних символів столиці Шотландії.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Як повідомила Шотландська пожежно-рятувальна служба (SFRS), повідомлення про пожежу на відкритій місцевості надійшло о 18:38.

На місце оперативно прибули рятувальники, які продовжують гасити вогонь. До ліквідації займання залучили чотири пожежні машини.

Зазначається, що це вже друга пожежа на Артуровому Сідлі за останні три місяці. У травні рятувальники ліквідували масштабне займання сухої трави в парку Голіруд поблизу пагорба. Тоді також обійшлося без постраждалих.

Писали, що пожежа в іспанській провінції Сарагоса, що триває з минулого тижня, спустошила понад 15 тисяч гектарів території.

А в норвезькому муніципалітеті Драммен масштабна пожежа охопила житловий район, внаслідок чого згоріло понад 100 житлових будинків.