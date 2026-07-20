В воскресенье вечером в Эдинбурге вспыхнул пожар на Артуровом Седле – одном из самых известных природных символов столицы Шотландии.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Как сообщила Шотландская пожарно-спасательная служба (SFRS), сообщение о пожаре на открытой местности поступило в 18:38.

На место оперативно прибыли спасатели, которые продолжают тушить огонь. К ликвидации возгорания привлечены четыре пожарные машины.

Отмечается, что это уже второй пожар на Артуровом Седле за последние три месяца. В мае спасатели ликвидировали масштабное возгорание сухой травы в парке Голируд вблизи холма. Тогда также обошлось без пострадавших.

Сообщалось, что пожар в испанской провинции Сарагоса, продолжающийся с прошлой недели, опустошил более 15 тысяч гектаров территории.

А в норвежском муниципалитете Драммен масштабный пожар охватил жилой район, в результате чего сгорело более 100 жилых домов.