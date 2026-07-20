Лідерка консерваторів розкритикувала майбутнього прем’єра Британії за відсутність плану

Лідерка Консервативної партії Британії Кемі Баденок привітала Енді Бернема із майбутнім призначенням на посаду прем’єр-міністра країни, але водночас розкритикувала його за відсутність чіткого плану дій.

Про це йдеться у її листі, який вона опублікувала ввечері 19 липня, передає BBC, пише "Європейська правда".

Баденок побажала новому очільнику Лейбористської партії, який має обійняти посаду прем’єра 20 липня, "успіхів" на посаді глави уряду, однак заявила, що він розпочинає роботу без зрозумілої стратегії.

"Ви відмовилися від закликів з’явитися в парламенті для відповідей на запитання депутатів і не піддалися серйозному аналізу з боку ЗМІ. Це не дуже перспективний початок", – вважає вона.

Водночас вона заявила про готовність підтримати уряд у скороченні витрат на соціальні виплати, назвавши це питанням "національних інтересів".

Глава Консервативної партії також закликала Бернхема змінити політичний курс у двох ключових питаннях: відмовитися від будь-яких нових підвищень податків і скасувати заборону на видачу нових ліцензій на видобуток нафти та газу.

"Там, де ми підтримуємо ваш порядок денний, я про це скажу. Але я завжди виступатиму проти прагнення депутатів від Лейбористської партії до підвищення податків та збільшення видатків", – акцентувала вона.

Нагадаємо, 17 липня Енді Бернем був обраний лідером Лейбористської партії.

Раніше Бернем виклав своє бачення зовнішньої політики, пообіцявши продовжувати підтримку України на тому ж рівні.

Детальніше про ймовірного наступника Стармера читайте у статті Прихильник України та ЄС: чи зможе прем'єр Бернем убезпечити Британію від ультраправих.