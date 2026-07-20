Лидер консерваторов раскритиковала будущего премьера Британии за отсутствие плана

Лидер Консервативной партии Великобритании Кэми Баденок поздравила Энди Бернема с предстоящим назначением на пост премьер-министра страны, но в то же время раскритиковала его за отсутствие четкого плана действий.

Об этом говорится в её письме, которое она опубликовала вечером 19 июля, передаёт BBC, пишет "Европейская правда".

Баденок пожелала новому лидеру Лейбористской партии, который должен занять пост премьера 20 июля, "успехов" на посту главы правительства, однако заявила, что он приступает к работе без понятной стратегии.

"Вы отказались от призывов явиться в парламент для ответов на вопросы депутатов и не подверглись серьезному анализу со стороны СМИ. Это не очень перспективное начало", – считает она.

В то же время она заявила о готовности поддержать правительство в сокращении расходов на социальные выплаты, назвав это вопросом "национальных интересов".

Глава Консервативной партии также призвала Бернхема изменить политический курс по двум ключевым вопросам: отказаться от любых новых повышений налогов и отменить запрет на выдачу новых лицензий на добычу нефти и газа.

"Там, где мы поддерживаем вашу повестку дня, я об этом скажу. Но я всегда буду выступать против стремления депутатов от Лейбористской партии к повышению налогов и увеличению расходов", – подчеркнула она.

Напомним, 17 июля Энди Бернем был избран лидером Лейбористской партии.

Ранее Бернем изложил свое видение внешней политики, пообещав продолжать поддержку Украины на том же уровне.

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