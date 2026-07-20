В Румынии зафиксировали самый низкий уровень воды в Дунае за 30 лет
Новости — Понедельник, 20 июля 2026, 11:02 —
На реке Дунай в Румынии зафиксирован самый низкий уровень воды за 30 лет, в результате чего страна ввела ограничения на орошение для фермеров.
Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".
В выходные на реке Дунай в Румынии зафиксировали самый низкий уровень воды с 1996 года.
Государственное агентство Румынии по управлению водными ресурсами сообщило, что в воскресенье, 19 июля, уровень воды на румынском участке второй по длине реки Европы составлял 1700 кубометров в секунду, тогда как средний показатель для июля составляет 4700 кубометров в секунду.
В связи с этим власти ограничили доступ фермеров к воде для орошения посевов на юго-востоке Румынии и ввели контроль за водохранилищем, чтобы обеспечить минимальные уровни, необходимые для охлаждения двух реакторов государственной атомной энергетической компании Nuclearelectrica.
По прогнозам агентства по управлению водными ресурсами, уровень воды в Дунае должен постепенно повышаться с понедельника, 20 июля, благодаря сильным дождям в нескольких райрнах.
В субботу, 18 июля, сообщалось, что в Германии из-за низкого уровня воды серьезно затруднилось судоходство на нескольких крупных реках.
В начале июля в немецком городе Мюнхене объявили чрезвычайную ситуацию с водоснабжением и призвали всех экономить воду.