Прем'єр Греції закликав до возз'єднання Кіпру в річницю турецького вторгнення

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у понеділок відзначив 52-гу річницю вторгнення Туреччини на Кіпр у 1974 році, підтвердивши підтримку Грецією Республіки Кіпр та закликавши до об'єднання острова.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав на своїй Facebook-сторінці.

Міцотакіс зазначив, що ця річниця є "відкритою раною" для Кіпру та всього еллінського світу, вказавши на довготривалий поділ острова, переміщення тисяч людей та невирішене питання зниклих безвісти.

"П'ятдесят два роки потому ми вшановуємо героїв, які захищали свободу і відмовилися миритися з наслідками насильства та застосування сили. Греція непохитно стоїть на боці Республіки Кіпр", – написав Міцотакіс.

Він наголосив, що Афіни залишаються відданими міжнародному праву та резолюціям Організації Об'єднаних Націй, спрямованим на досягнення "справедливого, життєздатного та сталого врегулювання" кіпрського питання.

Міцотакіс також привітав поточну ініціативу генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша щодо відновлення переговорів, зазначивши, що будь-яке рішення має ґрунтуватися на узгодженій базі ООН та принципах Європейського Союзу.

"Мета – це об'єднаний Кіпр, без окупаційних військ і застарілих систем гарантій", – заявив він, змалювавши бачення сучасної європейської країни, яка може процвітати в межах ЄС.

Нагадаємо, Європейська комісія 13 липня призначила виконавчого віцепрезидента Раффаеле Фітто спеціальним представником ЄС з питань Кіпру, який сприятиме зусиллям із врегулювання кіпрського питання.

12 липня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала призначення спецпредставника ЄС з питань Кіпру та висловила сподівання на новий прогрес у цьому питанні.

Посада спецпредставника ЄС щодо Кіпру залишилась незайнятою з 23 травня, коли Йоганнес Ган, який обіймав її з травня 2025 року, подав у відставку у зв’язку з призначенням у керівництво Національного банку Австрії.