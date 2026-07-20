Премьер-министр Греции призвал к воссоединению Кипра в годовщину турецкого вторжения

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в понедельник отметил 52-ю годовщину вторжения Турции на Кипр в 1974 году, подтвердив поддержку Грецией Республики Кипр и призвав к воссоединению острова.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал на своей странице в Facebook.

Мицотакис отметил, что эта годовщина является "открытой раной" для Кипра и всего эллинского мира, указав на длительное разделение острова, перемещение тысяч людей и нерешенный вопрос о пропавших без вести.

"Спустя пятьдесят два года мы чтим героев, которые защищали свободу и отказались мириться с последствиями насилия и применения силы. Греция непоколебимо стоит на стороне Республики Кипр", – написал Мицотакис.

Он подчеркнул, что Афины остаются приверженными международному праву и резолюциям Организации Объединенных Наций, направленным на достижение "справедливого, жизнеспособного и устойчивого урегулирования" кипрского вопроса.

Мицотакис также приветствовал текущую инициативу генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по возобновлению переговоров, отметив, что любое решение должно основываться на согласованной платформе ООН и принципах Европейского Союза.

"Цель – это объединенный Кипр, без оккупационных войск и устаревших систем гарантий", – заявил он, обрисовав видение современной европейской страны, которая может процветать в рамках ЕС.

Напомним, 13 июля Европейская комиссия назначила исполнительного вице-президента Раффаэле Фитто специальным представителем ЕС по Кипру, который будет содействовать усилиям по урегулированию кипрского вопроса.

12 июля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала назначение спецпредставителя ЕС по Кипру и выразила надежду на новый прогресс в этом вопросе.

Должность специального представителя ЕС по Кипру оставалась вакантной с 23 мая, когда Йоханнес Ган, занимавший её с мая 2025 года, подал в отставку в связи с назначением на руководящую должность в Национальном банке Австрии.